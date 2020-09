Spoorbrug Kuringen bijna klaar:  "Vanaf maandag weer treinen over eerste vernieuwde spoor."

Het project aan de spoorbrug over het Albertkanaal in Kuringen behoort tot de grootste Limburgse infrastructuurwerken van dit moment. “We hebben de voorbije twee weken niet alleen tal van spoorwerken uitgevoerd op de site zelf, maar ook de gelegenheid aangegrepen om aan de slag te gaan in de buurt", vertelt Frédéric Petit, de woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. "Zo hebben we gewerkt aan de vernieuwing van zes overwegen in Zonhoven en Heusden-Zolder, maar ook aan de vernieuwing van de bovenleiding tussen Kiewit en Hasselt.”

Het komende weekend zal in het teken staan van allerlei veiligheidstesten. “We hebben nog enkele dagen om de puntjes op de i te zetten", gaat Petit verder. "We zullen testen uitvoeren met seinen en locomotieven de nieuwe infrastructuur laten uitproberen. Die laatste veiligheidsmaatregelen zijn uiteraard cruciaal." In de tweede fase wordt het tweede spoor vernieuwd, tegen april 2021 moet alles klaar zijn.