Sterrebeekse brouwerij wint brons op prestigieus Aziatisch bierwedstrijd “Begonnen in kookpotten Chiro”

MAKnifique. Zo heet het winnende bier van brouwerij MAK in Sterrebeek. Opgericht door tien vrienden van Chiro Mik Mak, waar ze ook de inspiratie haalden voor hun naam. Drie jaar later vallen ze in de prijzen op de prestigieuze ‘Asia Beer Challenge 2020’: “Het was toch een beetje een verrassing om zo snel een belangrijke prijs te winnen. Maar we zijn natuurlijk supertrots", zegt Douglas Leenen.

En dan te bedenken dat de Chirojongens ooit begonnen zijn om de vriendschap te onderhouden. “In het begin was het echt een manier om elkaar te blijven. We zijn ook echt begonnen op de Chiro waar we in de kookpotten zaten te roeren. Eerst voor vrienden en familie. Dat werd zo populair dat we besloten om de stap te wagen in het ondernemersleven.” Toch is geld verdienen niet de prioriteit. “We zijn met tienen, dus veel blijft er niet over. Maar dat is ook niet de bedoeling. We doen dit echt omdat we het leuk vinden. Het is een passie. En dat is ook onze missie: bier en vriendschap brouwen.”