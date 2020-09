Zeespiegel stijgt alarmerend (tot 1 meter in 2100): wat betekent dat voor ons? En ontdek tot waar het water kan komen

"Toch is er reden tot ongerustheid", vinden beide professoren. "Het zeeniveau zal blijven stijgen. Dat is een proces dat nog honderden jaren zal blijven duren en steeds sneller gaat", zegt Patrick Meire.

"We weten niet precies waar het zal eindigen. Maar als de ijskap van Groenland volledig wegsmelt, dan krijgen we een stijging van het zeeniveau met 7 meter. Dat is natuurlijk niet voor morgen, maar dat proces is wel in gang gezet. En als we niets doen, kunnen we dat niet meer tegenhouden."

"Bij klimaatverandering wordt altijd gezegd dat nieuwe maatregelen betaalbaar moeten zijn. Maar als onze kustvlakte wegspoelt, zal het nog veel duurder zijn", besluit professor Meire.