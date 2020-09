Smurfenstripmuur aan station Brussel-Centraal ingestort: "Een waterlek is mogelijk de boosdoener"

Niemand raakte gewond, maar de schade aan de plafondschildering is groot. Het puin ligt in een grote hoop onder het Smurfendorp dat er door de artiesten van Urbana was aangebracht.

"Hoogstwaarschijnlijk is een waterlek de boosdoener", zegt Els Wauters, woordvoerster van bevoegd Brussels schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo-Groen). "De structuur die is ingestort bestaat uit gipsplaten. We hebben meteen een perimeter ingesteld en de stadsdiensten ruimen het puin op."

(lees verder onder de foto)