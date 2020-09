Taiwan wijzigt paspoort van "Republiek China" naar "Taiwan" om "verwarring te voorkomen"

Op het eerste zicht verandert er niet zo veel, maar dat is schijn. Het Engelse opschrift "Republic of China" zou verdwijnen en er zou enkel in grote letters "Taiwan" op de cover staan. In het Chinees zou de naam "Republiek China" wel behouden blijven, evenals het symbool van die republiek: de zon met de twaalf stralen. De kleur van het paspoort wordt ook een beetje groener en ook dat is wellicht geen toeval. Groen is de kleur van de regerende Democratische Volkspartij (DPP) van president Tsai Ing-wen, die eerder dit jaar herkozen is.

Het is vooral die DPP die graag de verwijzingen naar China ziet uitvlakken en meer de nadruk wil leggen op de identiteit van Taiwan, los van China.

