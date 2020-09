Leuven belooft tegemoetkoming foorkramers kermis: "In andere steden moeten we geen staangeld betalen"

“Ik zie het niet zitten om de volle pot te betalen, maar als het niet anders kan, zal het niet anders zijn", zegt foorkramer Faes die er nog niet helemaal gerust in is. "Het is onze eerste kermis en we zijn al september. Het zou natuurlijk een mooie geste zijn. Als het al september is en je hebt nog steeds geen inkomen, dan begrijp je dat het water hoog staat. We hebben ook extra kosten zoals stickers die bezoekers er op wijzen afstand te houden, en het ontsmettingsproduct waar handen mee ingewreven moeten worden.”