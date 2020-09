Vastgoed boomt: corona maakt huis met tuin en appartement aan de kust populair

Kim Ruysen van Century 21 zag vooral aan de kust een enorme stijging in de verkoop: “Daar hebben sommige kantoren dubbel zoveel verkocht in vergelijking met vorig jaar. Algemeen zien we aan de kust een stijging van zo’n 50 tot 60 procent.”

In de Ardennen zijn 35 procent meer woningen verkocht. Dat is niet zo spectaculair als aan de kust, maar het fenomeen is hetzelfde. Wie op zoek is naar een tweede verblijf, zoekt zijn gading in eigen land in plaats van in Spanje of Kroatië. Ook hier speelt een corona-effect.