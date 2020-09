Jongen van 19 moet 4 jaar naar gevangenis na overval op Gentse stadstheater

Een jongen van 19 is veroordeeld tot 4 jaar cel voor de overval op een poetsvrouw in het stadstheater NTGent en ook andere andere feiten. Het slachtoffer werd hardhandig aangepakt en verloor zelfs even het bewustzijn. Een andere jongen van 19 is vrijgesproken in de zaak, een minderjarige moet nog voor de jeugdrechter verschijnen.