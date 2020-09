Achter de schermen bij de Cel Vermiste Personen: "Maar 1 procent van verdwijningen is crimineel"

Taspinar kon niet alleen meekijken over de schouders van 15 rechercheurs op hun bureau, maar ging ook mee tijdens zoekacties. Zo krijgt de kijker niet alleen een inkijk in de werkwijze van de Cel Vermiste Personen, maar maakt die ook kennis met de mens achter de rechercheur.

De media belichten vaak de grote zaken - wat normaal is - maar dat is maar een kleine minderheid van wat de Cel Vermiste Personen doet. 80 procent van de gevallen gaat over kinderen die thuis weglopen, mensen met dementie die verdwaald zijn en vooral mensen die uit het leven willen stappen of al zijn gestapt. "Dat kwam bij mij erg binnen. De rechercheurs willen aandacht voor die andere zaken, want ook die mensen hebben een gezicht en geliefden die hen missen."

Bekijk hieronder het studiogesprek met Fatma Taspinar in "Het Journaal":