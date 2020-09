Wolven doden opnieuw verschillende schapen, deze keer in Houthalen-Helchteren

De schapen worden ingezet voor natuurbeheer, maar volgens het Agentschap Natuur en Bos zaten ze in een weide die niet wolfproof was. "Er zaten gaten in de omheining en er was geen schrikdraad aangebracht. Normaal jagen de wolven in de natuur op everzwijnen en reeën, maar als ze zomaar aan de schapen kunnen, dan is het voor hen alsof ze aan de McDonalds passeren," zegt Jeroen De Naeghel van het Agentschap Natuur en Bos. Hij roept nogmaals de houders van schapen en andere dieren in de streek op om hun weiden te beveiligen tegen wolven.