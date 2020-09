Bart uit Big Brother 20 jaar na de realityshow: "Ik zou opnieuw in het huis stappen"

Als klap op de vuurpijl ontstond er tijdens Big Brother een liefdesverhaal tussen Bart en medekandidate Katrijn. "Ik wist wel dat er iets kon gebeuren. Ze gooien vijf vrouwen en vijf mannen samen in dat huis. Je bent 25 en stiekem hoop je toch dat er iemand bij is die je leuk vindt. En kijk, ik ben 8 jaar samen geweest met Katrijn. Zij heeft intussen een nieuwe man en ik een nieuwe vrouw. Maar we komen nog goed overeen. Ik zie haar elke week want we zorgen samen voor onze dochter Nette. Die is intussen 16."