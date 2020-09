20-jarige Sanda Dia sterft na studentendoop, wat gebeurde er tijdens die fatale nacht?

De volgende ochtend, op dag 2 van de doop, werden de drie wakker gemaakt en ging het richting Vorselaar. Sanda was in tegenstelling tot de andere twee nog erg suf en had een zware kater. Hij moest bij het stappen ondersteund worden. Een vrouw die de jongens zag lopen, kwam naar hen toe en merkte op dat Sanda er niet goed uitzag en dat dit niet verantwoord was. Sanda zou gezegd hebben dat het ok was.

Hij kreeg ook wat te eten en te drinken en leek er weer bovenop te komen, blijkt uit verhoren van verschillende betrokkenen.