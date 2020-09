Advocate weduwe Chovanec wil onderzoek weghalen uit Charleroi

Het parket-generaal van Bergen gaf gisteren meer informatie over de zaak rond de overleden Slovaak Jozef Chovanec. "In tegenstelling tot wat wellicht wordt beweerd, lijkt in dit stadium van het onderzoek niet bewezen te zijn dat het optreden van de politieagenten de directe oorzaak was van de dood van het slachtoffer", zei de procureur-generaal, die stelde dat het onderzoek nog aan de gang is.

"Hallucinant, wereldvreemd, de waanzin van de dag", reageerde Van de Steen gisteren al, de advocaat van de weduwe van het slachtoffer, Henrieta Chovancova. "Nu staat het zwart op wit dat men de zaak wou seponeren en dat volgens het parket niemand schuldig is aan die zaak. Waarom is een reconstructie dan nog nodig, als men tegen mij zegt dat ik de feiten in een 'context' moet zien?"

Van de Steen benadrukt dat ze nog niet uitgespeeld zijn. " We willen dat het onderzoek ergens anders geplaatst wordt", zegt Van de Steen, die verwijst naar het onderzoek rond de bende van Nijvel dat weggehaald werd uit Dendermonde naar Charleroi.