Reddingswerkers in Beiroet horen maand na explosie nog mogelijk teken van leven onder puin 

Het was een snuffelhond van het Chileense reddingsteam die als eerste iets detecteerde in het puin van een gebouw. Het team liet vervolgens een audiodetectieapparaat aanrukken om eventuele signalen van een hartslag te kunnen opvangen. En het apparaat ving wel degelijk iets op: een pulserend geluid van zo'n 18 à 19 slagen per minuut.

Het is nog niet duidelijk waar het signaal vandaan komt, maar de hoop is dat het wel degelijk om een hartslag gaat. Nochtans is het erg onwaarschijnlijk dat er na al die tijd nog een levend iemand onder het puin zou liggen. Het is de voorbije weken ook erg heet geweest in Libanon.

Bovendien is het puin van het desbetreffende gebouw, waar op het gelijkvloers een bar was, al twee dagen na de explosie doorzocht, weet persagentschap AP. Toen hadden de reddingswerkers geen reden om te geloven dat er nog overlevenden zouden zijn. "Er is 99 procent kans dat het niets is. Maar zelfs al is er minder dan 1 procent kans, dan nog moeten we blijven zoeken", klinkt het bij de reddingswerkers.

En dus proberen ze te achterhalen of er effectief nog iemand onder het puin ligt die ze kunnen redden. Bij het donker worden lieten ze extra licht aanrukken. Het Libanese leger heeft in de loop van de avond de zoekactie wel laten stopzetten omdat het puin te onstabiel is, al willen sommige omstaanders blijkbaar niet wachten tot morgenochtend om verder te zoeken.