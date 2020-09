De Belgische kunstenaar Ben Sledsens is amper 29 jaar, maar al een van de meest gevraagde Belgische kunstenaars. Wie nieuw werk van hem wil ontdekken, kan terecht in de gallerie Tim Van Laere in Antwerpen. Nog voor de tentoonstelling geopend was, zijn alle werken al verkocht. Zijn sprookjesachtig, ogenschijnlijk naïef en kleurrijk werk valt internationaal in de smaak.