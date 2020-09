Altijd minstens één bezoeker per week voor elke bewoner van een woonzorgcentrum (ook al is er corona-uitbraak)

De minimale regeling is dat er altijd zeker 1 bezoeker per bewoner en per week is toegelaten, hoe groot de uitbraak in het woonzorgcentrum ook is. Die ene bezoeker kan wisselen, als dat in overeenstemming is met de bubbelmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.



In woonzorgcentra zonder besmettingen zijn er in principe geen beperkingen op het aantal bezoekers en op de frequentie van het bezoek. Het bezoek kan dus ook weer op de kamer. Ook fysiek contact is mogelijk als bewoner en bezoekers tot dezelfde sociale bubbel behoren. Op de kamer zijn afstand houden en mondmasker dragen niet verplicht.

In woonzorgcentra met besmettingen zijn beperkingen op bezoek mogelijk, maar die moeten altijd tijdelijk en evenredig met de risico’s zijn. Ook hier is bezoek op de kamer mogelijk, als de directie dat toestaat

Voor al wie een woonzorgcentrum binnengaat, blijven de basishygiëneregels gelden: zich registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, de handen desinfecteren met alcoholgel, altijd een mondmasker dragen (behalve dus waar het niet moet op de kamer), en afstand houden.