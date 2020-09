Geen gewonden maar veel schade na een brand in een appartement in Blankenberge

In deze brand bewees de brandmelder zeker zijn nut. Toen die afging, verliet het gezin het appartement. Vader, moeder en drie kinderen worden door de stad opgevangen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade is wel aanzienlijk. De slaapkamer is volledig uitgebrand en het appartement is tijdelijk onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.