Busmaatschappij uit Menen na code rood voor Spanje: “Voelt als een 2de lockdown”

Voor familiebedrijf Herman & Vandamme is het opnieuw een mokerslag, zegt Aline Herman. “Financieel is dit heel zwaar. Het voelt als een 2de lockdown. We misten al het hele voorjaar waaronder de paasvakantie. We hadden gehoopt om van september een mooie maand te maken, dat is meestal een topmaand. Maar dat valt ook weer tegen. We doen het nog altijd met veel passie, maar zo’n jaar moet niet meer terugkeren.”