Oorzaak vissterfte in Denderbelle blijft een mysterie

De VMM kreeg de eerste meldingen van vissen in nood al begin juli. Vooral in de maand augustus tijdens de hittegolf werden veel vissen gezien die naar lucht hapten. Maar gisteren en vandaag zijn er opnieuw heel wat dode vissen komen bovendrijven.

"De oorzaak van de vissterfte is niet meteen te achterhalen. De hittegolf heeft wellicht een rol gespeeld. Door de warmte daalt het zuurstofniveau en bovendien vermindert het debiet, dus gaat het water trager stromen", zegt Katrien Smet van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM). "Er was ook het probleem van de blauwalgen. Die kunnen ook het zuurstofgehalte doen zakken."

"Na de hittegolf hebben we dan de stortregens gekregen. Bij zware regenval kunnen de rioleringen het water onvoldoende slikken, en dan treedt een overstort in werking", zegt Smet. "Dan stroomt ongezuiverd afvalwater rechtstreeks de rivier in. Ook dat kan vissterfte verklaren. Maar het is merkwaardig dat het zo lang blijft duren. Daarom denken we nu ook aan een illegale lozing van afvalwater."

Dat laatste blijkt moeilijk te onderzoeken. "Er is niets te ruiken of te zien", zegt Katrien Smet. "Als er bijvoorbeeld olie of mazout in het water terecht komt, ruik je dat en zie je een film op het water drijven. Dan weet je ook waar je naar moet zoeken." De VMM heeft maandag stalen genomen op verschillende plaatsen. Die worden onderzocht op een hele waaier stoffen zoals pesticiden. Resultaten worden in de loop van volgende week verwacht.