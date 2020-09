Steeds meer kinderen krijgen diabetes type 1: "Onzichtbare ziekte waar je continu mee bezig moet zijn"

"Sinds een klein jaar weten we dat de pancreas van Estée-Marie niet meer doet wat hij moet doen: insuline aanmaken om de suikers en koolhydraten uit haar eten te verwerken. Normaal gezien haalt je lichaam daar dan energie uit, maar bij haar is dat dus niet zo. Nu moeten we haar vijf keer per dag zelf insuline toedienen om dat op te lossen", vertelt Merckx. Zo'n 10 à 15 procent van alle diabetespatiënten in ons land heeft type 1.

Die variant is momenteel ongeneeslijk en komt vaak voor bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. "In zware gevallen kan je door een tekort aan insuline in coma geraken en zelfs sterven. Er sterven elk jaar kinderen op die manier in hun slaap. Het is een ziekte die je nauwelijks ziet, maar waar je continu mee bezig moet zijn. Iedere dag moeten we het eten van Estée-Marie afwegen en haar insuline daarop afstemmen." Volgens gegevens van het Belgisch Diabetes Register krijgen momenteel elk jaar gemiddeld 300 Belgische kinderen onder de 15 jaar diabetes. Dat aantal stijgt, terwijl het aantal volwassen dat diabetes type 1 krijgt licht daalt.