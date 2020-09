Doctoraatsstudent uit Denderleeuw voorspelt weer in de ruimte: "Dat is helemaal anders dan op aarde"

"Net zoals op aarde vind je in de ruimte verschillende weerfenomenen terug", legt Nicolas uit. Hij bestudeert al jaren het weer in de ruimte. "Dat is helemaal anders dan wat we hier op aarde zien. De drijfkracht in de ruimte is de zon. We zien daar regelmatig gigantische uitbarstingen. Die slingeren grote wolken van hoog energetische deeltjes van heet gas de ruimte in. En die wolken gaan met hoge snelheden ons zonnestelsel door." Die activiteit in de ruimte heeft een weerslag op aarde: "Dat kan satellieten ontregelen en is potentieel gevaarlijk voor ruimtevaarten. Een ruimteweerbericht zou austronaten dan kunnen helpen."