44e Memorial Van Damme in leeg stadion vanavond: “Wereldrecords pakken met stadiongeluiden en opzwepende muziek”

Ex-atleet en meetingdirecteur van de Memorial Van Damme Cédric Van Branteghem kijkt positief naar de 44e editie: “Het is een heel bijzonder jaar voor iedereen. Op privé, professioneel en sportief vlak. We zijn dan ook enorm opgelucht dat de Memorial kan doorgaan. Het is zeker een domper op de feestvreugde dat die 40,000 toeschouwers er niet bij kunnen zijn. Maar we zijn blij dat we topsport kunnen brengen met een aantal hele leuke wedstrijden vanavond. En dat iedereen het op tv kan volgen."

Ook voor de atleten wordt het een vreemde editie. En dat weet Cédric als ex-topsporter als geen ander. “Het seizoen is natuurlijk erg verstoord geweest. Door de maandenlange lockdown was het moeilijk trainen en waren er geen wedstrijden. Iedereen is blij dat ze buiten kunnen komen. Het was zeker niet makkelijk om sommige atleten te overtuigen dat België en in het bijzonder Brussel geen gevaarlijke zone is. Zeker in het stadion en op de piste waar we enorm onze voorzorgen hebben genomen. Eigenlijk mogen we van geluk spreken want al onze grote sterren zullen aanwezig zijn zoals Mo Farah, Bashir Abdi en Sifan Hassan. Die zijn allemaal klaar om topprestaties te leveren. We hebben op de meetings de afgelopen weken ook gezien dat ze in topvorm zijn.”