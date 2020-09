Extra controles aan scholen in Glabbeek: "We gaan de pakkans opdrijven"

Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan, zijn er weer meer zwakke weggebruikers onderweg. Door extra controles te houden, dalen de snelheidsovertredingen zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): "Naar alle toegangswegen naar onze drie scholen in Kapelle, Bunsbeek en Glabbeek, gaat de politie bij het begin en het einde van de schooluren controles doen. En we merken uit de cijfers van vorige jaren, dat we aan het begin van het schooljaar nog altijd een pakkans hebben van 20 procent, maar die zakt naar 10 tot 12 procent aan het einde van het schooljaar. Dus door de pakkans op te drijven merk je dat mensen trager en voorzichtiger gaan rijden.

De politie gaat ook foutparkeerders aan de school aanpakken: "Dubbel parkeren, parkeren op voet- en fietspaden, op zebrapaden en in zones waar het niet toegelaten is zijn overtredingen die al geruime tijd onmiddellijk zonder waarschuwing verbaliseerd worden. Zolang sommigen lak blijven hebben aan elke verkeersregel blijven we de pakkans opdrijven", zegt Reekmans.