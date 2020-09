Regering met CD&V, liberalen, socialisten en groenen dan toch in de maak?

Zo zei SP.A-voorzitter Conner Rousseau in "De ochtend" dat het ethische voor zijn partij "nu geen prioriteit is". CD&V-Kamerlid Sammy Mehdi gaat er dan weer vanuit dat Lachaert en de andere partijen "bereid zijn om daar pragmatisch mee om te springen". In liberale kringen hoort onze redactie dat er "naar oplossingen wordt gezocht" en het ethische "niet het allerbelangrijkste is". De 6 andere partijen lijken met andere woorden meer belang te hechten aan het opstarten van de formatie en het uitwerken van een sociaal-economisch beleid.

Is de formatie vanaf morgen dan echt vertrokken? Altijd met twee woorden spreken, hebben we geleerd. Maar in liberale kringen horen we dat "de kans bestaat" dat Lachaert koning Filip morgen inderdaad zal kunnen melden dat de onderhandelingen met 7 kunnen starten. "Er lijkt een regering in de maak, het vertrouwen groeit", weet VRT NWS-Wetstraatjournalist Johny Vansevenant.

Of de 7 uiteindelijk ook een regering zullen vormen, zal pas tijdens de onderhandelingen duidelijk worden. Want er zullen -naast het ethische- nog heel wat andere moeilijke dossiers op tafel liggen, waar lang niet alle 7 partijen op dezelfde lijn zitten. Afwachten of een regering tegen 17 september, als de steun voor de huidige regering-Wilmès in het parlement afloopt, nog lukt.