SP.A-voorzitter Rousseau: "Samenstelling regering interesseert me al maanden niet meer, laten we starten met formatie"

De ethische dossiers waar Rousseau het over heeft en die belangrijk zijn voor CD&V, zijn onder meer een uitbreiding van de euthanasiewet en een versoepeling van de abortuswet, waar CD&V dus voor een goed begrip tegen is. Een wetsvoorstel over abortus dat momenteel in de Kamer klaarligt, kan voor CD&V (én de N-VA en Vlaams Belang) niet door de beugel.

De partij wil daar dan ook garanties over alvorens ze over een regering wil onderhandelen. De kwestie moet binnen de regering besproken worden, in plaats van in het parlement, vindt CD&V. De paarsgroene partijen willen het parlement de vrijheid gegen om erover te stemmen.

Hoewel een oplossing in deze niet zo vanzelfsprekend is, zag ook CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi er eerder in "De ochtend" toch nog "ruimte voor". "Ik ga ervanuit dat meneer Lachaert en ook de andere partijen bereid zijn om daar pragmatisch mee om te springen, zeker ook wetende dat niet alle parlementsleden van die partijen voorstander zijn van het voorstel dat vandaag voorligt in de Kamer. Ik ben er zeker van dat daar nog ruimte is om op een pragmatiche manier een oplossing te vinden."

Beluister het gesprek met CD&V-Kamerlid Sammy Mahdi in "De ochtend":