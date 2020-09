Ook eindejaarsfeesten worden anders door corona: geen ijspiste in Bree dit jaar 

De grote ijspiste neemt veel plaats in op het Vrijthof. Maar de horeca in Bree wil in de winterperiode graag de grote terrassen behouden, om toch zoveel mogelijk mensen plaats te kunnen geven. Er starten namelijk grote werken op het Vrijthof na de feestdagen, en dat is zo al een streep door de rekening van de Breese horeca.

Ook zou de ijspiste coronaproof moeten zijn, en dat betekent minder schaatsers dan normaal. En dat is geen goede zaak want de piste was de voorbije jaren sowieso al verlieslatend volgens burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera (CD&V). In de plaats zal de stad in die periode belevingswandelingen in het centrum organiseren.

Ook in andere steden is er de vraag van horeca-uitbaters om verwarmde terrassen te mogen zetten, om het verlies door de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken.