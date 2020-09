Geen jongeren meer in gevangenis van Tongeren na jarenlange kritiek dat gevangenis niet geschikt was

Er zitten dus geen jongeren meer in de gevangenis van Tongeren. Dat bericht staat vandaag in het Belang van Limburg en is aan onze redactie bevestigd. In Tongeren zitten al een hele tijd jongeren die door de jeugdrechter uit handen zijn gegeven en berecht worden als volwassenen. Maar de laatste jaren zaten er ook minderjarigen die uit een verontrustende opvoedingssituatie kwamen en eigenlijk in een instelling thuishoorden. Dat de twee groepen samen in Tongeren zaten, zorgde voor veel kritiek.

Het gebouw was ook niet geschikt om er jongeren op te vangen. Daarom zijn eerder al een aantal jongeren naar een jeugdinstelling verhuisd. Gisteren zijn dan ook de jonge delinquenten overgeplaatst. Zij zitten nu in de gevangenis van Beveren. De gevangenis voor volwassenen in Tongeren krijgt er daardoor 25 plaatsen bij. Er kunnen in totaal dan 50 gevangenen in Tongeren verblijven.