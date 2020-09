Nijlen bant vrachtwagens langer dan 10 meter in Spoorweglei

We keren elf jaar terug in de tijd naar februari 2009. Een vrachtwagen komt er op de spoorwegovergang in de Kerkstraat in Nijlen vast te zitten. De chauffeur probeerde richting de Spoorweglei te draaien, maar doordat zijn vrachtwagen te groot is, komt hij vast te zitten. De vrachtwagen wordt gegrepen door een trein. Er zijn geen dodelijke slachtoffers, maar de materiële schade is enorm.