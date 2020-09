Oelegems gezin kiest door coronacrisis voor thuisonderwijs: "Kinderen kunnen zelfstandig werken"

"Het is zeker niet de bedoeling dat we schooltje gaan spelen", zegt mama Ingrid Somers. "Het is de bedoeling dat ze zelfstandig gaan werken . Uiteraard gaan we ze wel coachen - zoals materialen aanreiken- maar voor de rest gaan ze zelfsturend te werk gaan: zelf de leerstof doornemen, zelf dingen uitzoeken,..."

Ingrid is er zich van bewust dat het gezin een drastische beslissing heeft genomen. "Ook al kiezen veel mensen tegenwoordig voor thuisonderwijs, toch merken we door de reacties van onze omgeving dat thuisonderwijs nog niet maatschappelijk aanvaard is. Jammer, want we hebben hiervoor gekozen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit systeem onze kinderen beter ligt. Bij het afstandsonderwijs vorig jaar , merkten we dat ze goed zelfstandig kunnen werken. Bovendien hadden ze minder stress en begonnen ze plots zich ook te verdiepen in hun eigen interesses zoals fotografie. "Mama we hebben nu ook een leven buiten school", vertellen ze me dan."

"Vandaag start ik met woordjes Latijn te herhalen, vervolgens ga ik de nieuwe leerstof wiskunde van dit jaar bekijken", vertelt dochter Louise. "Toch had ik eerst wel wat stress bij het idee van thuisonderwijs, maar nu ben ik blij met onze beslissing. Want ik kan nu niet meer besmet raken op school."

Of ze het sociale contact niet gaat missen ? "Tgoh, mijn vriendinnen snappen het wel. We houden trouwens volop contact via de sociale media . En met mijn beste vriendin ga ik vaak wandelen in het bos, op anderhalve meter van elkaar ."