Hoe komt een gezin uit Diepenbeek zo snel aan 1,9 miljoen views op TikTok?

En dat is het grote verschil met andere platformen zoals Instagram, Facebook of YouTube. Daar zijn de gebruikers en influencers, die hun brood verdienen door hun aanwezigheid op sociale media, afhankelijk van hun volgers. Als de volgers de video's leuk vinden, zullen zij die delen, en dat genereert views. Bij TikTok werkt het anders. "Als je in de for you-pagina een filmpje tot het einde kijkt, onthoudt TikTok dat en veschijnt het filmpje bij anderen. Zo krijgen mensen, die het gezin in Diepenbeek niet volgen, het filmpje te zien. En dat genereert heel veel views."