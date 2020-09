Hoogstraten krijgt extra ziekenwagen: "Nodig om op tijd bij de mensen te geraken"

"Door de extra ziekenwagen vermijden we de langere wachttijden als de huidige ziekenwagen op interventie is. Daardoor geraken we sneller bij de mensen", zegt kapitein Luc Faes, zonecommandant van HVZ Taxandria. De eerste ziekenwagen is 24/24 en 7/7 beschikbaar, met vertrek vanuit de post Hoogstraten. De tweede ziekenwagen zal hoofdzakelijk ingezet worden tijdens de weekdagen tussen 7u00 en 19u00.

Er komen ook 3 extra vaste personeelsleden bij in de kazerne van Hoogstraten, dan zijn ze met 10 mensen, allemaal brandweerlieden en ambulanciers. Door de uitbreiding van de ziekenwagens is er ook een verbetering voor de dienstverlening in de grensstreek, zoals bijvoorbeeld Meersel-Dreef.