Nieuwe CEO van de VRT Frederik Delaplace: "VRT mag iets meer de rug rechten en uitgaan van eigen kracht"

De mediaconsumptie is nu ongelofelijk aan het veranderen. Niet iedereen kijkt nog tv of luistert nog naar de radio. Volgens Delaplace moet de openbare omroep zich daar aan aanpassen om te overleven. "Het zijn niet de politici die voor ons gaan bepalen hoe een mediabedrijf er in 2030, 2040 gaat uitzien. Dat moeten we zelf gaan doen. We zijn vandaag een ongelofelijk belangrijke speler in dat medialandschap. We maken ongelofelijk goeie radio, ongelofelijk goeie tv, we hebben websites, we hebben in nieuws een betrouwbaarheid die zijn gelijke niet kent in de markt. Laat ons uitgaan van die kracht en dat meebrengen in dat veranderingstraject."