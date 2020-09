De coronacrisis en de lockdown hebben niet alleen vervelende kanten gehad. Die bizarre periode leverde ook inspiratie voor creativiteit. Kunstenaar Benoît van Innis maakte elke dag een tekening. Ze zijn humoristisch, tragikomisch of poëtisch. Maar ze beelden uit in wat voor vreemde situatie we leefden en nog altijd leven. De tekeningen worden nu tentoongesteld.