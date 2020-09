Liveblog - Naar gemiddeld 440 nieuwe coronabesmettingen en 17 ziekenhuisopnames per dag

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft licht dalen. In de week van 24 tot 30 augustus werden er gemiddeld 440 besmettingen per dag vastgesteld. Dat zijn er 11 procent minder dan in de week daarvoor.



In diezelfde week stierven elke dag gemiddeld 4 mensen aan COVID-19, een week eerder waren dat er nog 6 per dag. Er zijn nu alles samen bijna 86.000 besmettingen geteld sinds het begin van de epidemie in ons land.

Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt, gemiddeld werden er de voorbije week 17 mensen per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. De week ervoor waren er nog gemiddeld 20 hospitalisaties per dag.