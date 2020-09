Man komt om bij arbeidsongeval in vleesverwerkend bedrijf in Zottegem

Woensdagavond rond 21.00 uur liep er in het AZ Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem een oproep binnen over een arbeidsongeval in het vleesverwerkend bedrijf Jademo, aan de Ballingsweg. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden een man van 45 niet meer redden. Hij was klem geraakt in een machine bij het poetsen. De man werkte al 14 jaar in het bedrijf. Het parket gaat nu verder onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.