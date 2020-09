Meer lucht, licht en ruimte voor lagere school Kristus Koning Sint-Job

"Wij waren al voor de coronacrisis van plan om de ramen in onze school te veranderen", vertelt directrice Vanessa Van Loo op Radio 2 Antwerpen. "In de jaren '30 was het gebouw een openluchtschool met schuiframen die helemaal open konden, maar in de jaren '80 zijn die schuiframen vervangen door gewone ramen. Omdat die nu op hun beurt aan vervanging toe waren, hebben we beslist om naar het originele concept terug te gaan."