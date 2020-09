Misschien hebt u de voorbije maanden, door de coronacrisis, ook meer dan vroeger producten gekocht bij een kleine winkelier om de hoek, of een boer in de buurt. De verkoop rechtstreeks bij de boer heeft het in elk geval goed gedaan, en minister van Landbouw Hilde Crevits wil die gestegen aandacht voor lokale producten vasthouden.