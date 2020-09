Nederlands-Limburg wordt oranje zone

Mark Vos, burgemeester van Riemst, werkt zelf halftijds in Nederlands-Limburg. Hij is dus een van de mensen die wél de grens over mag. “Ik was verbaasd om het te horen”, vertelt Vos. “In de cijfers zie je weinig verschil met ons land. Het aantal besmettingen neemt daar niet exponentieel toe. In Nederland is het beleid wel heel anders. Je ziet daar amper mondmaskers. Ze zetten daar vooral in op afstand houden en de handen ontsmetten.”

“Ik ben benieuwd naar wat mijn collega’s in Nederland ervan vinden”, vervolgt de burgemeester van Riemst. “Vanuit de provincie hebben we nog geen concrete richtlijnen gekregen. Ik hoop vooral dat we niet teruggaan naar grenscontroles en dat we op het gezond verstand van de mensen kunnen rekenen.”