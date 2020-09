Nieuw humortalent op de radar: Benjamin Roeges wint De Humorklas van Radio 2

De Humorklas van Radio 2, het is naast HUMO's Comedy Cup en The Lunatic Comedy Award één van de graadmeters voor nieuw, humoristisch talent. Wie in dat soort wedstrijden de kop opsteekt, groeit al eens door naar de grote podia. De Humorklas leverde zo onder meer al Jens Dendoncker, Kamal Kharmach en Amelie Aelbrecht op. En de nieuwste naam op de erelijst is dus Benjamin Roeges. Tot nu toe nobel onbekend, 37 is hij, hij komt uit Wambeek, een deelgemeente van Ternat.

Het parcous van de wedstrijd verliep hobbelig, door het alom bekende virus natuurlijk. De eerder geplande finale werd afgeblazen, na enkele maanden mochten de drie finalisten dan toch het podium op. En zowel de jury als het publiek kozen voor Benjamin Roeges als winnaar.

Het juryverslag dan: "De originele kijk op het ondernemerschap in coronatijden werd gesmaakt. Hij schakelt in snel tempo en naadloos van het ene onderwerp naar het andere. Het verhaal was rond. Soms plat, soms fijn, maar altijd verrassend."