Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft na 16 jaar nieuwe burgemeester 

Met 25.000 inwoners is Sint-Agatha-Berchem één van de kleinste gemeenten van het Brussels Gewest. Daardoor heerst er een echt dorpsgevoel, zegt de nieuwe burgemeester. En dat wil hij ook behouden. Christian Lamouline: "Sint-Agatha-Berchem is eigenlijk een groot dorp. Iedereen kent iedereen, en ook de gemeentelijke diensten staan dicht bij het volk. Dat moet zo blijven. Daarnaast zijn we ook een groene gemeente. Dat landelijke karakter wil ik versterken."