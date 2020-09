Antwerpse gemeente Nijlen lanceert nieuwe campagne tegen hondenpoep: “Meer kakjes op straat door corona”

In het Nijlense straatbeeld prijken voortaan nieuwe borden die de inwoners aanmanen om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Op de borden staat een tekening van Charel Cambré, de striptekenaar van De Kampioenen.

Sinds het begin van de coronacrisis merkt het gemeentebestuur dat er meer hondenpoep blijft liggen. “Dat hebben we gehoord van onze vrijwillige zwerfvuilruimers en we merken het vooral op onze recreatiegebieden zoals het Fort van Kessel”, zegt schepen Tom Covens (CD&V). “Dat komt denk ik omdat steeds meer mensen tijdens de coronacrisis een hond hebben aangeschaft. We moeten dus dringend nog eens sensibiliseren.”