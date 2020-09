Onderzoek oude beerputten: Brusselaars uit 14e tot 17e eeuw werden geplaagd door diarree

"Oude beerputten zijn een schatkamer", zei Koen Deforce, archeoloog aan het KBIN en mede-auteur van de studie.

"De resten van planten en dieren die werden opgegeten maar niet volledig verteerd zijn, zoals pitten en andere zaden, kleine botjes en visgraten, kunnen vaak nog worden geïdentificeerd. Ze leveren ons informatie over het dieet en voedingspatroon van vroegere bevolkingsgroepen. We vinden in die beerputten vaak ook resten van darmparasieten waarmee die vroegere bevolking geïnfecteerd was."