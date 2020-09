Onrust over besparingsplannen: staking in Makro-winkels in Machelen en Deurne

In de vestigingen van warenhuisketen Makro in Machelen en Deurne is een staking uitgebroken. Dat meldt de liberale vakbond ACLVB. De actie brak uit na de informatiesessie van de lokale directie over de besparingsplannen van de keten. De informatievergaderingen vonden plaats in de zes vestigingen: Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur, Lodelinsart.