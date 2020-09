Oostende krijgt "spurthal" op domein van Verhellestadion

De spurthal zal 6 banen hebben van 60 meter. Dat lijkt op het eerste gezicht een vreemde afstand, want sprinten wordt officieel gedaan over 100 of 200 meter. Toch is een baan van 60 meter een goed idee, volgens Anseeuw. "Het geeft de kans om bijvoorbeeld de starttechniek te oefenen. Het is niet omdat je de 100 en de 200 meter loopt, dat je nooit traint op een kortere afstand."

De spurthal wordt begin volgend jaar gebouwd, op de plaats waar nu nog tennisvelden en een tribune staan. Oostende investeert 1 miljoen euro, waarvan 280.000 subsidie van Vlaanderen.