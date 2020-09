Open VLD-voorzitter Lachaert brengt straks opnieuw verslag uit bij de koning: kan de formatie nu echt beginnen?

En dus is de verwachting dat Lachaert de koning vandaag - bijna anderhalf jaar na de verkiezingen - kan vertellen dat er eindelijk een doorbraak is en 7 partijen (of 8 als het CDH aansluit) de onderhandelingen over een nieuwe federale regering willen opstarten. De eerste taak van de koning is dan iemand aan te duiden die die onderhandelingen gaat leiden: de formateur. Wellicht wordt gekozen voor een formateursduo.

Tot op heden lijken de namen nog niet helemaal afgeklopt. Naar verluidt zitten de partijen daar vandaag nog over samen (en ook over een aantal andere discussiepunten wordt nog gepraat, zoals abortus en de kerncentrales), vooraleer Lachaert naar de koning gaat. Het is een delicate beslissing, want wie formateur is, wordt later normaal gezien ook de premier. Door nu een duo naar voren te schuiven, kunnen de partijen die beslissing nog even uitstellen. Ook mogelijk: Lachaert blijft zelf nog even aan het hoofd van de onderhandelingstafel zitten.