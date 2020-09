Antwerpen lanceert "Operatie Nachtwacht", grote actie tegen drugscriminaliteit: "Het zal zichtbaar zijn"

Antwerpen - en met name Deurne en Borgerhout - kende de afgelopen weken een opflakkering van druggerelateerde criminaliteit, met verschillende granaataanslagen en beschietingen. "Onze grote angst is dat er onschuldige slachtoffers zouden vallen. Daar zijn we recent zeer goed weggekomen. Dat is een belangrijke wake-up call geweest", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Wij hebben bij vorige incidenten altijd bestuurlijk gereageerd met de politie. Maar aangezien de recente incidenten van een aard en orde zijn die we nog nooit hebben gezien, zal onze respons dat ook zijn".