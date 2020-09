De dood van Jozef Chovanec: hoe vooroordelen de kwaliteit van zorg beïnvloeden

Wanneer een patiënt met enige dwang door de politie naar de spoed wordt gebracht, wordt de zorg niet altijd vanuit empathie verleend. We zweren de eed van Hippocrates, maar zijn al eens bespuugd, beklad of betast door een patiënt. We kunnen ons al eens onveilig voelen. De aanwezigheid van politie is dan soms een geruststelling. Maar dat is volgens mij geen excuus voor wat er in de luchthaven gebeurd is.

Wanneer je vanuit empathie vertrekt, is de zorg voor de patiënt prioritair. Als die zorg prioriteit is, vind ik dat de deelname van de patiënt zelf in die zorgverlening fundamenteel is. Gelet op gevallen van overmacht (bewustzijnsverlies, levensbedreigende situaties, delirium) moet de patiënt minstens op de hoogte zijn van het probleem én geïnformeerd instemmen met de zorgverlening. In België heeft de patiënt namelijk rechten. Die kan je als arts waarborgen door van de patiënt je bondgenoot te maken.