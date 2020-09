Politiegeweld in de Verenigde Staten, een diepgeworteld probleem: van Rodney King tot George Floyd

In de Verenigde Staten sterven jaarlijks een duizendtal mensen door politiegeweld. Tussen 2014 en 2019 bestond 25 procent van de doden uit Afro-Amerikanen, terwijl zij slechts dertien procent van de bevolking uitmaken.

Uit data van het National Violent Death Reporting System, een initiatief van de CDC (Centers for Disease Control) blijkt dat de politie sneller naar geweld grijpt bij mensen van kleur (zie artikel: CHECK: Zwarte mensen zijn naar verhouding wel vaker slachtoffer van politiegeweld in de VS). Zwarte Amerikanen hebben volgens die data ongeveer twee keer zo veel kans om door de politie gedood te worden dan witte Amerikanen.

Protestmars tegen raciale ongelijkheid in Washington op 28 augustus 2020. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Onder de noemer van "Black Lives Matter" (zwarte levens tellen) wordt in de Verenigde Staten al maandenlang bijna onafgebroken actiegevoerd tegen racisme en politiegeweld. Hoe is die beweging ontstaan, en welke gevallen van politiegeweld maakten de Black Lives Matter-beweging alsmaar groter?

Rodney King - 1991

We blikken terug naar de lente van 1991. Op 31 maart wordt Rodney King, een 25-jarige Afro-Amerikaanse taxichauffeur, tegengehouden door de politie omdat hij te snel reed op een snelweg in Los Angeles en weigerde te stoppen.



King verzet zich tegen zijn arrestatie. Vervolgens krijgen de vier agenten de taxichauffeur met behulp van een stroomstootwapen tegen de grond, ze delen schoppen uit, en slaan hem meer dan vijftig keer met een wapenstok. Een ongewapende Rodney King overleeft het politiegeweld.



Rodney King in 1993. Hij overleefde het politiegeweld. AP1993

Wat de politie op dat moment niet wist, was dat het incident gefilmd werd door een buurtbewoner die de anderhalf minuut durende video naar de media doorspeelde. De amateurbeelden waren kort na het incident te zien op de Amerikaanse zender ABC. De uitzending leidde tot heel wat ongeloof en tumult bij een groot deel van de Amerikaanse bevolking.

De vier agenten werden later beschuldigd van buitensporig geweld, maar geen enkele agent werd veroordeeld. Dat zorgde voor heel wat verontwaardiging bij Afro-Amerikanen in de VS. Die verontwaardiging sloeg om in absolute woede wanneer de agenten een jaar later worden vrijgesproken, met behulp van een twaalfkoppige jury in de rechtbank waarin geen enkele Afro-Amerikaan zat.

Het collectieve ongeloof bij de minderheidsgroepen in Amerika leidde tot de grootste rassenrellen uit de Amerikaanse geschiedenis. Het geweld tegen Rodney King bracht raciale spanningen tussen de politie en zwarten in Los Angeles aan de oppervlakte. Bij het geweld in de hoofdstad van Californië stierven 55 mensen, zo'n 2000 anderen raakten gewond. Op 4 augustus 1993 veroordeelde een federale jury twee van de vier agenten alsnog tot 2,5 jaar gevangenis wegens het gebruik van buitensporig geweld.



Vreedzame demonstratie in New York na het politiegeweld tegen Rodney King. Heel wat demonstraties verliepen minder vredevol in de nasleep van het incident. AP1992

De woede over het raciale geweld flakkert nog steeds jaarlijks op in de Verenigde Staten. Deze negen Afro-Amerikaanse burgers werden de afgelopen acht jaar ook het slachtoffer van politiegeweld.



Trayvon Martin – 26 februari 2012

Op zondagavond 26 februari 2012 wandelt de 17-jarige Trayvon Martin huiswaarts na een bezoekje aan de buurtwinkel. George Zimmerman, buurtwacht van dienst, belt de Amerikaanse politiedienst 911 om een "verdacht persoon" te melden.

Zimmerman (28) dacht dat Martin, met een kaptrui aan, wilde inbreken en achtervolgt de onschuldige tiener. De achtervolging mondt uit in een gevecht tussen de twee. Buurtwacht Zimmerman schiet de 17-jarige Afro-Amerikaanse jongen neer en verklaart later dat hij dat deed "uit zelfverdediging."

George Zimmerman werd na het schietincident niet schuldig bevonden van moord. De jury sprak hem vrij in 2013. In meer dan 100 Amerikaanse steden gingen mensen de straat op om de vervolging van George Zimmerman te eisen.



De vrijspraak van George Zimmerman deed de Black Lives Matter-beweging ontstaan, die sindsdien heel wat demonstraties heeft georganiseerd en aandacht vraagt voor politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in de VS.

Eric Garner – 17 juli 2014

"I can't breathe", het zijn de woorden van een 43-jarige zwarte man uit New York, die op tragische wijze overleed na een wurggreep van een politieagent.

Op 17 juli 2014 wordt Eric Garner aangehouden voor de illegale verkoop van sigaretten in Staten Island, New York. De man weigert handboeien om te doen en wordt in een wurggreep gehouden door Daniel Pantaleo, een 29-jarige blanke politieagent.



Een omstaander filmt de aanhouding. In de video is te horen dat Garner, die aan astma leed, meerdere keren zegt dat hij niet kan ademen. De man sterft kort nadien aan verstikking in het ziekenhuis.



In de zomer van 2019, vijf jaar na de dood van Garner, maakte het Amerikaanse Openbaar Ministerie bekend dat Daniel Pantaleo definitief niet wordt vervolgd voor de dood van Garner. Volgens de federale aanklager was er onvoldoende bewijs voor een misdrijf.



Wurggrepen zijn nochtans al meer dan twintig jaar verboden voor agenten in New York. Agent Pantaleo verklaarde dat hij Garner niet in een "wurggreep" hield, maar in een greep die wel is toegestaan. Pas vijf jaar na de dood van Eric Garner is de verantwoordelijke politieman ontslagen. Tot op vandaag eist de familie van Eric Garner gerechtigheid.

Michael Brown – 9 augustus 2014

Op 9 augustus wordt de 18-jarige Michael Brown, die verdacht werd van winkeldiefstal, samen met een vriend tegengehouden op straat in Ferguson door een politieagent. Een woordenwisseling tussen Brown en de agent escaleert in een gewapend optreden door de politie.

Volgens getuigen hield de ongewapende Michael Brown beide handen in de lucht toen de politie het vuur op hem opende. Uit de autopsie blijkt dat de 18-jarige zwarte jongeman werd geraakt door zes kogels.

Politieagent Darren Wilson, die het vuur opende op Brown, ging vrijuit. Wilson werd niet aangeklaagd. Zes jaar na de dood van Brown kwam het gerecht nogmaals tot dezelfde conclusie: agent Darren Wilson wordt niet vervolgd. De niet-veroordeling leidde tot massale protesten in Ferguson, die de politie dwong tot nieuwe hervormingen.



Tamir Rice – 22 november 2014

Op 22 november 2014 krijgen agenten in de Amerikaanse staat Ohio een oproep over een "gewapende man" op een speelplein in Cleveland. In werkelijkheid gaat het om een 12-jarige Afro-Amerikaanse jongen die in een park aan het spelen is met een speelgoedwapen.

Twee agenten komen ter plaatse, waarbij een van hen, Timothy Loehman, de jongen bijna onmiddellijk na zijn aankomst neerschiet. De 12-jarige Tamir Rice sterft de dag nadien in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De man die eerder de politie belde, had duidelijk vermeld dat het vermoedelijk om een speelgoedgeweer ging.

Volgens de politiechef kon de agent onmogelijk uitmaken of het ging om een echt wapen of niet. In 2016 besliste het gerecht in de Amerikaanse staat Ohio dat de blanke agent die Tamir Rice doodschoot, niet zal worden vervolgd.



De 26-jarige agent Timothy Loehman bleek uit een eerder politierapport ongeschikt te zijn voor politiewerk. Ironisch genoeg werd hij ontslagen wegens het geheimhouden van zijn ongeschiktheid, en niet voor het doodschieten van Tamir Rice.



De dood van Tamir Rice bracht duizenden mensen op straat.

De stad Cleveland betaalde 6 miljoen dollar aan de familie van Tamir Rice. Met die schikking kwam een einde aan de juridische strijd over de dood van de 17-jarige jongen.



Walter Scott – 4 april 2015

Walter Larner Scott, een 50-jarige Afro-Amerikaanse man, wordt op 4 april 2015 tegengehouden door de politie, omdat een van de achterlichten van zijn wagen niet functioneert. Politieagent Michael Slager voelt zich bedreigd nadat Scott naar zijn stroomstootwapen had gegrepen.

Videobeelden van een toevallige ooggetuige tonen dat de agent acht keer schiet op Scott, terwijl hij van de agent wegloopt. Wanneer Walter Scott roerloos op de grond neerstuikt, komt een tweede agent ter plaatse. In het politieverslag staat dat de agenten Scott probeerden te reanimeren. De amateurbeelden spreken die verklaring tegen.



Politieagent Michael Slager (rechts) werd ontslagen en veroordeeld tot 20 jaar cel na het bewijs van de videobeelden. Mic Smith Photography LLC

"Zouden we ooit de waarheid hebben gekend mochten er geen beelden zijn geweest?", vroeg de broer van het slachtoffer zich af. Dit voorval toonde nog maar eens de meerwaarde van digitaal bewijsmateriaal bij politiegeweld.



Politieagent Michael Slager werd na het videobewijs ontslagen en veroordeeld tot twintig jaar cel wegens moord. De burgemeester van North Charleston bestelde nadien bodycams voor zijn 350 agenten.

Breonna Taylor - 13 maart 2020

De 26-jarige verpleegster Breonna Taylor ligt op vrijdag 13 maart samen met haar man Kenneth Walker te slapen in haar appartement in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, wanneer drie agenten onaangekondigd het appartement binnenvallen in een zoektocht naar drugs. Breonna Taylor, alsook haar vriend, hebben niets met de zaak te maken. Later blijkt dat de politie zich vergist had van appartement.

Kenneth Walker, de man van Breonna, dacht dat de agenten (gekleed in burger, niet in uniform) inbrekers waren, en verdedigt zich met zijn wapen. De agenten reageren met meerdere geweerschoten. De ongewapende Breonna Taylor wordt door acht politiekogels geraakt terwijl ze in bed ligt. Taylor sterft kort na het schietincident.

Brett Hankison, een van de drie agenten betrokken bij het incident, werd ontslagen wegens "een totaal gebrek aan respect voor het menselijk leven." Ook de politiecommissaris van Louisiana nam uiteindelijk onder grote druk ontslag. De andere agenten zijn voorlopig geschorst, de rol van hen wordt nog steeds onderzocht. Tegen de drie agenten is nog geen aanklacht geformuleerd.



Tamika Palmer, moeder van Breonna Taylor, schreeuwt het uit tijdens een speech op een protestmars in Washington op 28 augustus. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Er zijn geen beelden beschikbaar van het schietincident. De agenten blijven bij hun verhaal dat ze correct gehandeld hebben en dat ze zich kenbaar hadden gemaakt vooraleer ze het appartement binnenvielen. Een verhaal dat door zowat alle buren wordt tegengesproken.



Maanden na de dood van Breonna Taylor ijvert de familie nog steeds voor gerechtigheid. De laatste maanden doet de familie van Taylor er alles aan om de agenten voor de rechtbank te slepen.

Rayshard Brooks – 12 juni 2020

Rayshard Brooks, die op een verjaardagsfeestje van zijn dochter te veel had gedronken, valt in de nacht van 12 juni in slaap achter het stuur terwijl hij aanschuift bij de drive-in van een fastfoodrestaurant. De politie komt ter plaatse en legt Brooks een alcoholtest op. De man blijkt wel degelijk dronken te zijn.

Wanneer de agenten de 29-jarige Afro-Amerikaan in de handboeien willen slaan, ontstaat een vechtpartij, waarna Brooks wegvlucht met een stroomstootwapen van een agent. Brooks keert zich om en richt het stroomstootwapen, zonder te mikken, op een agent. Als reactie schiet politieagent Garret Rolfe de man dood.



Na de dood van Rayshard Brooks worden verschillende handelszaken in Atlanta in brand gestoken. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Na de dood van Rayshard Brooks staat Atlanta in rep en roer. Duizenden mensen komen op straat om te protesteren tegen het politiegeweld. Als gevolg van het incident nam de politiecommissaris van Atlanta ontslag. De betrokken agent, Garret Rolfe, wordt uiteindelijk aangeklaagd voor moord.

George Floyd – 25 mei 2020

"I can't breathe, I can’t breathe", de woorden kennen we ondertussen al, en kregen we drie maanden geleden helaas opnieuw te horen. George Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaanse man, zit op maandag 25 mei in zijn auto in Minneapolis, niet ver van de winkel waar hij kort daarvoor met een vals biljet van 20 dollar zou hebben betaald.

Op brutale wijze wordt Floyd door politieagenten van Minneapolis gearresteerd. Derek Chauvin is de agent die welgeteld 8 minuten en 46 seconden lang met zijn knie George Floyd in zijn nek in bedwang houdt. Floyd smeekt de agent meermaals om te stoppen, en zei net zoals Eric Garner dat hij "geen lucht meer kreeg".

George Floyd, die intussen het nieuwe gezicht is van de Black Lives Matter-beweging, sterft kort na de brutale arrestatie. De beelden van het politiegeweld lokken wekenlang hevige protesten uit in de VS. De betrokken agenten werden meteen ontslagen, maar niet direct aangehouden. Ondertussen is Derek Chauvin wel aangehouden wegens doodslag.



De drie andere agenten zijn ondertussen ook aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan zowel tweedegraads moord als doodslag. Alle vier de agenten zijn ontslagen. Hun proces staat gepland in maart 2021. Tegen agent Derek Chauvin werden in het verleden al achttien klachten ingediend, die bijna allemaal werden genegeerd.

Jacob Blake – 23 augustus 2020

Op 23 augustus krijgt de politie van Kenosha, in de Amerikaanse Staat Wisconsin, een oproep van huiselijk geweld. De politie komt ter plaatse nadat een vrouw had geklaagd over de ongevraagde aanwezigheid van een man op haar domein. De agenten proberen Jacob Blake op te pakken, en gebruiken daarbij een stroomstootwapen.

De 29-jarige Jacob Blake probeert weg te vluchten van de politie en doet een poging om in zijn auto te stappen. De politie vermoedt dat hij naar een wapen zal grijpen. Blake wordt zeven keer in zijn rug geschoten, terwijl zijn drie kinderen vanuit de auto toekijken. De man wordt na het schietincident in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Jacob Blake leeft nog, maar zal waarschijnlijk verlamd zijn voor de rest van zijn leven.

Rusten Sheskey, de agent die Jacob Blake heeft neergeschoten, is tijdelijk buiten dienst gesteld. Er loopt momenteel een onderzoek naar de agent. Presidentskandidaat Joe Biden riep onlangs nog op dat de agent veroordeeld moet worden. Donald Trump daarentegen spreekt zich niet uit over de zaak. De president van de Verenigde Staten legde de afgelopen maanden de nadruk op de "gewelddadige" aard van de Black Lives Matter-demonstraties.



"Geweld" is hét thema bij uitstek in de campagne van beide presidentskandidaten, waarbij Trump resoluut de kant kiest van de politie en de nadruk legt op law&order (wet en orde), terwijl de democraten van Joe Biden ongelijkheid en racisme benadrukken.