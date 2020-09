Plotse opstoot van corona in Pelt: besmette inwoners zijn teruggekeerde vakantiegangers

"Er is geen reden tot paniek", zegt burgemeester Smeets. "Het gaat niet om een uitbraak van corona in de gemeente zelf. De besmette inwoners zijn allemaal mensen die terugkeerden uit vakantie. Ze wonen verspreid in de gemeente en hebben ook niets met elkaar te maken."

"De besmette Peltenaren waren gelukkig ook verstandig genoeg om contact op te nemen met hun huisarts toen ze terugkeerden van vakantie en zich niet goed voelden", zegt Frank Smeets. "Ze hebben een test laten afnemen en bleken positief. Ze zijn intussen ook allemaal in quarantaine gegaan. Er wordt nu onderzocht met wie ze de laatste tijd nauw contact hebben gehad", besluit de burgemeester. "Zo proberen we de besmetting in de gaten en onder controle te houden."