Politie schiet zwarte man neer in Washington

De agenten reageerden op een oproep dat er gewapende mannen in een voertuig zaten, toen ze rond 16 uur lokale tijd (22 uur Belgische tijd) ter plaatse kwamen in het zuidoosten van Washington. "Toen ze het voertuig naderden, is een aantal personen te voet op de vlucht geslagen en een agent heeft daarbij het vuur geopend", zei het hoofd van de politie van Washington, Peter Newsham, tijdens een persconferentie. Een iemand werd daarbij geraakt en hij werd later in het ziekenhuis dood verklaard.

Wat de precieze aanleiding was voor de agent om het vuur te openen, is niet meteen duidelijk. "We denken dat de verdachte op dat moment een vuurwapen had", aldus Newsham. De politie trof ter plaatse twee vuurwapens aan.

Volgens de lokale verkozene Trayon White was het slachtoffer "een jonge Afro-Amerikaan". Hij roept de politie op om de beelden van de bodycams van de agenten vrij te geven.

In de Verenigde Staten wordt onder de noemer van "Black Lives Matter" al maandenlang actiegevoerd tegen racisme en politiegeweld. Twee dagen geleden schoten agenten in Los Angeles nog een zwarte Amerikaan dood nadat ze hem staande probeerden te houden omdat hij met zijn fiets een verkeersovertreding had begaan.